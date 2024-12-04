В Беларуси появились передвижные маммографы 4.12.2024, 22:19

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Где их используют.

Мобильные кабинеты цифровой маммографии появились в 11-й и 22-й поликлиниках Минска, пишет «Минск-Новости».

Это первые такие комплексы в стране. Отмечается, что они отечественного производства. Передвижные медкабинеты отапливаются, в каждом работают два рентген-лаборанта и врач-рентгенолог.

Аппараты могут использоваться не только для обследования пациенток в поликлиниках, но и для выезда на предприятия и в организации, а также во время профилактических акций по диагностике заболеваний молочной железы.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Тихонов анонсировал, что для нескольких учреждений здравоохранения Минска закупят стационарные маммографы. Они появятся в 1-й, 21-й и 34-й поликлиниках. Пока же в столице насчитывается 15 маммографов, установленных в медучреждениях.

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