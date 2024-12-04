Военная экономика Путина свалилась в инфляционную спираль 4 4.12.2024, 22:27

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Обвал российского рубля не прошел бесследно.

Инфляция в России вновь ускорилась после обвала рубля до самых низких значений первых недель войны, следует из опубликованных в среду данных Росстата, передает The Moscow Times.

За неделю c 26 ноября по 2 декабря индекс потребительских цен вырос на 0,5%, а годовая инфляция разогналась до 9,07 — максимума с февраля 2023 года. Недельный инфляционный всплеск стал одним из сильнейших за последние два года: больше цены росли лишь на первой неделе июля (на 0,77%), когда власти резко проиндексировали тарифы.

Месячная инфляция в ноябре по отношению к октябрю составила 1,5% — и это максимальное значение для этого месяца за последние 10 лет, указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. В пересчете на годовые темпы это дает инфляцию в 14,5%, оценивает он.

«Инфляционная картина — это полная катастрофа», — пишут аналитики MMI. Эпицентром инфляционного пожара остаются продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. Согласно Росстату, картофель с начала года подрожал на 81%, лук — на 40%, капуста — на 34%, молоко, сметана и яблоки — на 17%. Рост цен на сливочное масло, рекордный с 2007 года, ускорился до 33%, на баранину — до 22%, на хлеб — превысил 13%.

И это только начало: падение рубля неминуемо влечет за собой рост стоимости импортных товаров и продукции, в которой значительна доля импортных составляющих, предупреждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance. Будут дорожать одежда и обувь, смартфоны, бытовая электроника, а также продукты питания — овощи, фрукты, кондитерские изделия, соки и полуфабрикаты.

«Чтобы остановить раскручивание инфляционной спирали, возможно, нужен шок» со стороны денежно-кредитной политики, пишут аналитики MMI. ЦБ может поднять ключевую ставку до 25% — уровня, с которым Владимир Путин начинал первый президентский срок в 2000 году, не исключает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. «Центробанк стоит перед дилеммой, — объясняет он. — Либо поднять ставки еще выше, рискуя рецессией в экономике, либо просто принять более высокое инфляционное давление». ЦБ, по мнению Исакова, выберет первое.

Повысив ставку восемь раз подряд, регулятор довел ее до 21% — максимума за последние 20 лет. Но инфляция пока не начала замедляться, и в этом году «будет выше», чем в прошлом, признала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в среду,

Инфляцию разгоняют «состояние рынка труда», где возник рекордный в истории дефицит кадров, а также санкции, которые влияют на «ограничения импорта, на предложение товаров», перечислила Набиуллина. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что на декабрьском заседании ставка Центробанка может быть увеличена до 23%, а участники межбанковского денежного рынка закладывают ее дальнейший рост — до 25% в феврале.

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