Бывшего футболиста «Энергетика-БГУ» хотят купить гранды 4.12.2024, 22:35

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Абдукодир Хусанов

За €30 млн.

Центральный защитник французского «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может перейти в клубы – гранды европейского футбола.

Как сообщают британские СМИ, игроком интересуются «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» из английской Премьер-лиги, а также французский ПСЖ.

При этом гонку за подписание контракта с Хусановым выигрывает на данный момент «Тоттенхэм». У защитника действующее соглашение с «Лансом» до июня 2027 года.

Интересно, что Абдукодир попал в чемпионат Франции из белорусской высшей лиги. Футболист сборной Узбекистана полтора сезона провел в «Энергетике-БГУ».

Хусанов оказался в стане «студентов» 17 марта 2022 года, перейдя бесплатно из ташкентского «Бунедкора» в статусе свободного агента.

В Беларуси Абдукодир провел 37 матчей за «Энергетик-БГУ», где забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи, что достаточно хорошо для защитника.

Его талант заприметил французский «Ланс» и 21 июля 2023-го совершил сделку на €100 тыс. Сейчас Хусанова оценивают в €30 млн.

Абдукодир в составе «Энергетика-БГУ» занял второе место в чемпионате Беларуси-2022. Однако позднее Федерация футбола Беларуси лишила клуб наград ввиду коррупционного скандала.

Уже в «Лансе» Хусанов в первом же сезоне дебютировал в Лиге чемпионов, чаще выходя на замены. На втором году узбек получает регулярную практику, ему доверяют место в стартовом составе.

Абдукодир стал чемпионом Азии среди команд не старше 20 лет в 2023 году. Также он выиграл идентичный турнир со сборной до 23 лет в 2024-м.

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