Украина в ближайшее время получит от США и Европы $50 млрд 3 4.12.2024, 22:55

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Киев получит деньги за счет активов России.

В ближайшие недели Украине начнут поступать $50 млрд от США и ЕС за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

«Мы сосредоточены очень практичным, конкретным образом на трех вещах. Убедиться, что у нее есть деньги, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и ее обороны», — рассказал госсекретарь.

В конце октября лидеры стран G7 согласовали детали предоставления Украине кредита на $50 млрд. «Кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, вытекающих из замороженных российских суверенных активов, в соответствии с соответствующими правовыми системами стран G7 и международным правом», — говорилось в совместном заявлении стран группы.

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