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Когда повстанцы брали Алеппо, сын Асада защищал в Москве кандидатскую диссертацию о многочленах

  • 4.12.2024, 23:05
  • 2,586
Когда повстанцы брали Алеппо, сын Асада защищал в Москве кандидатскую диссертацию о многочленах
Хафез Аль-Ассад

Защита прошла в МГУ 29 ноября.

Старший сын президента Сирии Башара Асада Хафез Аль-Асад защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ) в России. Об этом 4 декабря проинформировало российское издание «Осторожно, новости».

«Защита диссертации кандидата физико-математических наук Хафеза Аль-Асада [...] прошла в МГУ 29 ноября. Работа написана на русском языке и насчитывает 98 страниц. Она посвящена аналитической и алгебраической теории чисел, а именно вопросам многочленов», – говориться в сообщении.

Авторы материала отмечают, что защита научной работы проходила в дни, когда сирийская оппозиция захватывала город Алеппо, вытесняя оттуда войска Асада.

«Осторожно, новости» пишут, что в конце защиты Аль-Асад выразил благодарность «мученикам своей родины – Сирии и в первую очередь мученикам Сирийской арабской армии».

Научный руководитель сирийца и его оппоненты рекомендовали дать сыну Асада ученую степень.

Как указано в новости, Хафез в 2023 году окончил магистратуру МГУ по специальности «чистая математика», на вручение диплома приезжала его мать Асма.

«Telegram-каналы сообщали, что в день защиты кандидатской диссертации Хафеза в Москве был и сам Башар Асад. [...] В Кремле это комментировать не стали», – подчеркнули авторы материала.

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