В Тбилиси седьмой день подряд проходят протесты 4.12.2024, 23:38

Грузины вышли на улицы за европейское будущее страны.

В Тбилиси на проспекте Руставели в центре города седьмой день подряд собираются участники антиправительственной акции. Протест был спровоцирован решением властей приостановить процесс вступления в Европейский союз.

На площади Свободы выстроился полицейский спецназ, передет «Эхо Кавказа».

У гостиницы Courtyard Marriott в центре города, где проходили консультации лидеров оппозиции, произошла драка. Задержаны оппозиционные активист Зураб Датунашвили и политик Алеко Элисашвили.

Ранее в среду полиция задержала лидера оппозиционной «Коалиции за перемены» Нику Гварамию и активиста Хелу Касаю. Гварамию отправили в изолятор временного содержания в городе Марнеули в 30 километрах от Тбилиси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com