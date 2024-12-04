В Тбилиси седьмой день подряд проходят протесты
- 4.12.2024, 23:38
Грузины вышли на улицы за европейское будущее страны.
В Тбилиси на проспекте Руставели в центре города седьмой день подряд собираются участники антиправительственной акции. Протест был спровоцирован решением властей приостановить процесс вступления в Европейский союз.
На площади Свободы выстроился полицейский спецназ, передет «Эхо Кавказа».
У гостиницы Courtyard Marriott в центре города, где проходили консультации лидеров оппозиции, произошла драка. Задержаны оппозиционные активист Зураб Датунашвили и политик Алеко Элисашвили.
Ранее в среду полиция задержала лидера оппозиционной «Коалиции за перемены» Нику Гварамию и активиста Хелу Касаю. Гварамию отправили в изолятор временного содержания в городе Марнеули в 30 километрах от Тбилиси.