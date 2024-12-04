Нефтяной фонд Норвегии продает активы РФ в поддержку Украины
- 4.12.2024, 23:54
Компания Evraz снабжала сталью оборонную промышленность РФ.
Фонд национального благосостояния Норвегии (Нефтяной фонд) продает свои российские и израильские активы. Центральный банк Норвегии, управляющий крупнейшим в мире пенсионным фондом в размере 1,7 трлн евро, подтвердил это решение вечером во вторник, 3 декабря, заявив, что оно принято по соображениям этики.
Нефтяной фонд отказался от долей в российской металлургической и горнодобывающей компании Evraz.
Evraz снабжает сталью оборонную промышленность России и тем самым «способствует противозаконной военной агрессии РФ против Украины», заявили в Осло. Поскольку компания Evraz не ответила на несколько запросов, совет по этике Центробанка посоветовал исключить ее из Нефтяного фонда.
В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, объясняя решение, заявил о крупнейшей угрозе безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Россия «бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества», подчеркнул премьер.
По состоянию на конец июня Нефтяной фонд владел 0,96 процента акций Evraz и 0,76 процента акций Bezeq. Как отмечает агентство AFP, о подобных решениях Центральный банк Норвегии объявляет только после продажи акций компаний. Фонду разрешено инвестировать только в зарубежные компании, на данный момент он владеет долями почти в 9000 фирм в 71 стране. Ему принадлежит около 1,5 процента акций всех компаний мира, зарегистрированных на фондовых биржах.