закрыть
5 декабря 2024, четверг, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно могут появиться разводной мост и ресторан в виде корабля

  • 5.12.2024, 21:28
В Гродно могут появиться разводной мост и ресторан в виде корабля

На набережной Немана.

В Гродно может появиться разводной мост, сеть кафе и водное такси. В городе обсудили будущее набережной Немана и даже место для йоги, сообщает телеграм-канал главы Гродненского облисполкома Владимира Караника.

Каранику представили несколько вариантов проектов по благоустройству набережной. Например, зону от бывшего пивзавода до холма, на котором стоит Старый Замок, сделают в современном стиле: двухуровневые пешеходные дорожки, сеть заведений общественного питания. Также здесь хотят построить разводной пешеходный мост к скверу по улице Левонабережной.

Рядом с этим сквером, возможно, появятся вместительные парковки. В исполкоме считают, что это удобный вариант — можно припарковать там машину и перейти через Неман прямо в сердце исторического центра Гродно.

«Остров у Поповичского моста также приведут в порядок. Есть несколько вариантов его использования. Например, оборудовать там причал для водного такси, а также скейтпарк и площадки для экстремальных видов спорта. Еще на острове оборудуют современную водяную мельницу. Часть площади отведут под места для занятия йогой», — сообщается в телеграм-канале.

Рядом с Коложской церковью может появиться смотровая площадка, а еще места для отдыха с красивыми видами, лавки ремесленников. Вдоль берега Немана у подножия холма, на котором стоит церковь, также проложат двухуровневые пешеходные и велосипедные дорожки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид