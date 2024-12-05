В Гродно могут появиться разводной мост и ресторан в виде корабля 5.12.2024, 21:28

На набережной Немана.

В Гродно может появиться разводной мост, сеть кафе и водное такси. В городе обсудили будущее набережной Немана и даже место для йоги, сообщает телеграм-канал главы Гродненского облисполкома Владимира Караника.

Каранику представили несколько вариантов проектов по благоустройству набережной. Например, зону от бывшего пивзавода до холма, на котором стоит Старый Замок, сделают в современном стиле: двухуровневые пешеходные дорожки, сеть заведений общественного питания. Также здесь хотят построить разводной пешеходный мост к скверу по улице Левонабережной.

Рядом с этим сквером, возможно, появятся вместительные парковки. В исполкоме считают, что это удобный вариант — можно припарковать там машину и перейти через Неман прямо в сердце исторического центра Гродно.

«Остров у Поповичского моста также приведут в порядок. Есть несколько вариантов его использования. Например, оборудовать там причал для водного такси, а также скейтпарк и площадки для экстремальных видов спорта. Еще на острове оборудуют современную водяную мельницу. Часть площади отведут под места для занятия йогой», — сообщается в телеграм-канале.

Рядом с Коложской церковью может появиться смотровая площадка, а еще места для отдыха с красивыми видами, лавки ремесленников. Вдоль берега Немана у подножия холма, на котором стоит церковь, также проложат двухуровневые пешеходные и велосипедные дорожки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com