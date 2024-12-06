Глеб Жеглов и американские санкции 4 Тенгиз Аблотия, «Эхо Кавказа»

6.12.2024, 9:59

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Тенгиз Аблотия

Сколько веревочке не виться, а конец всегда есть.

Итак, Вашингтон намерен ввести более жесткие санкции в отношении «Грузинской мечты» – об этом уже официально заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Конечно, это решение можно только приветствовать – если, конечно, оно будет выполнено хотя бы немного раньше, чем в 2090 году. Однако есть несколько вопросов, ответы на которые не совсем ясны.

В первую очередь, о каких санкциях идет речь, и, главное, в отношении кого или чего?

Все дело в том, что Запад явно не горит желанием принимать какие-то либо ограничения в отношении мечтательской Грузии, которой до полноценного тоталитарного режима остался лишь один шаг: вероятно, такая нерешительность связана как с высоким уровнем бюрократизации политической среды стран Запада, так и с тем, что все-таки речь идет вроде как о союзнике.

Западу сейчас очень сложно воспринять 30-летнего друга и союзника как врага – при том, что Бидзина Иванишвили пытается за несколько месяцев пройти путь от гибридной демократии до полноценного тоталитаризма, на который другим странам понадобились годы...

Однако сколько веревочке не виться, а конец всегда есть – постепенно на Западе приходит понимание, что той старой доброй, немного хаотичной, но в целом открытой и свободной Грузии уже нет – на ее месте постепенно появляется режим-монстр, существующий исключительно на штыках полицейских. И что обращаться с ним надо как с сатрапией, с которой говорить о чем-либо ни имеет никакого смысла.

И вот тут мы приходим к самой большой проблеме, которая характеризует по крайней мере санкционную риторику: «Мы намерены принимать решения о санкциях так, чтоб не навредить грузинскому народу».

То есть в представлении западных чиновников есть плохое правительство, которое пытается сформировать в стране диктатуру, избивает граждан и принимает незаконные решения. При этом где-то рядом, как бы совсем ни при чем примостился «грузинский народ», который к своему правительству не имеет никакого отношения.

Давайте не будем долго распространяться о том, что это по факту не соответствует действительности: те, кто голосовал за «Мечту», те, кто сейчас в форме ради нее избивает до полусмерти молодое поколение, все это в том числе и является народом Грузии.

Главная же проблема в том, что в пылу жалости к несчастному грузинскому народу, который сам себя загнал в пророссийское болото, американцы, вероятнее всего, сделают акцент на персональные акции – против Иванишвили и его ближайшего окружения.

Вроде бы логика правильная: грузинский народ без устали борется с узурпатором, и будет неправильно, если он попадет под удар. Поэтому надо сделать так, чтоб последствия санкций на себе почувствовали только шефы «Мечты», а простой люд страны вообще никак не пострадал.

Намерение, конечно, похвальное, но увы, персональные санкции никак не изменят общую ситуацию в стране: вся крупная мечтательская рать к ним уже основательно подготовилась – перешла в кэш, переоформила собственность и капиталы на третьих лиц и т. д.

И потом, учтите, сегодня лидеры «Мечты» воюют не за кресла и не за деньги, а за выживание – случись что, если они потеряют власть, то скорее всего сядут до конца своих жизней за госизмену, и это в лучшем случае. А ведь может быть и худший. Так что блокировка счетов и запрет на посещение США – далеко не самое страшное, что может с ними произойти.

Говорил и буду говорить: хотите достать мафиози? Не имеет смысла бить по нему лично, бейте по его опричникам, по его окружению и крепостным – только так вы можете ввергнуть его в состояние хаоса...

Санкции надо вводить против страны. Да-да, я понимаю, насколько непопулярна сейчас в Грузии эта идея, но никакого другого варианта не существует. Гуманность, вынуждающая Запад принимать мягкие и в целом бесполезные решения, отрезая коту хвост по кусочкам, – вот сейчас главный союзник ГМ.

Хотите, чтоб санкции действовали, привели к желаемому результату и сделали хотя бы теоретически возможным позорное бегство «Грузинской мечты» – тогда блокируйте все банковские счета госструктур, чтоб крепостные «Мечты» столкнулись со сложностями получения своих драгоценно-нищенских зарплат, ради которых они продают страну.

Бейте по финансовой системе, отключайте свифты, валите к чертям собачьим курс национальной валюты, чтоб эти самые зарплаты превратились в фантики... А потом, когда при средней зарплате в 2000 лари в месяц можно будет купить 5 кг говядины, я посмотрю, как спецназ и полиция будут махать дубинками и крушить чужие головы.

Блокируйте банки, крупные бизнес-компании, сектор недвижимости, а главное добейтесь, чтоб европейцы отменили безвиз – это будет контрольный выстрел в голову...

Я не с Луны свалился и прекрасно понимаю, какие страшные вещи предлагаю. При таком развитии событий экономика Грузии упадет на дно, и на ее восстановление понадобятся годы. Но по крайней мере останется шанс на то, что потерянное со временем можно будет восстановить. В случае победы Иванишвили Грузия будет закончена навсегда. Без шансов на спасение.

Падение на самое дно, обвал, коллапс, как кризис, и как катарсис – вот цена, которую Грузии придется заплатить за то, чтоб избавиться от раковой опухоли, которая ее сейчас душит

Вся история страны показывает: Грузия была успешной и развитой только в условиях открытости и свободы, включая эру Давида Строителя, освобождавшего от налогов иностранных купцов. Закрытая, изолированная, предоставленная на съедение попам и традиционалистами, она просто завянет.

Падение на самое дно, обвал, коллапс, как кризис, и как катарсис – вот цена, которую Грузии придется заплатить за то, чтоб избавиться от раковой опухоли, которая ее сейчас душит... Пока никто на свете не научился лечить рак без вреда для остального организма – это касается как медицины, так и политики.

А что касается тезиса о «наказании невинного грузинского народа», то вспомните, что сказал Глеб Жеглов Володе Шарапову, когда тот упрекнул его в том, что Груздев просидел несколько недель в тюрьме без вины: «Ему надо было вовремя со своими бабами разбираться, и пистолетом не разбрасываться куда попало. Так что наказания без вины не бывает»...

Совершенно точно сказано. Грузинский народ сам взрастил монстра своим безразличием и безответственностью – что ж, приходит время платить.

Тенгиз Аблотия, «Эхо Кавказа»

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