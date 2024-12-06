В Европе арестовали еще одного «короля крипты» из России 6.12.2024, 15:22

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Задержание прошло в Польше по запросу США.

Россиян, связанных с рынком криптовалют, продолжают арестовывать по всему миру. На этой неделе в Польше по запросу США задержали российского «короля криптовалют» Дмитрия Васильева, бывшего совладельца криптоплощадки Wex (бывшая Btc-e), пишет The Moscow Times.

Со счетов этой рухнувшей криптобиржи украли от $500 млн до $1 млрд, принадлежавших инвесторам из разных других стран. В 2017 году в Греции был задержан гражданин РФ Александр Винник, руководитель криптобиржи Btc-e. Он отбыл часть срока в греческой тюрьме, а в 2022 году тоже был экстрадирован в США.

Васильева подозревают в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP). В США Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанный имеет связи с бизнесменами в Донбассе, отмечает радиостанция.

Это не первое задержание Васильева. Журналист Андрей Захаров пишет, что его три раза арестовывали в Европе по запросу Казахстана, где на него написал заявление клиент биржи Wex. Задержания были в 2019 году — в Италии, в 2021 — в Польше, в 2022 — в Хорватии. Но ему удавалось отбиться от обвинений. По данным Захарова, Васильева задержали не по делу Wex, а по подозрению в обходе санкций через криптообменники в США.

Это не первый случай преследования россиян за мошеннические операции с криптой. Так, хакера Илью Лихтенштейна приговорили в Вашингтоне к пяти годам лишения свободы за одну из крупнейших краж в истории криптовалют — он взломал криптобиржу Bitfinex и вывел более 119 тысяч биткоинов. На момент кражи их стоимость составляла $72 млн, а задержания — $10,5 млрд. В октябре 2024 года в Португалии по запросу США был задержан Алексей Андрюнин, глава криптовалютной компании Gotbit, по обвинению в рыночных манипуляциях, с которых Gotbit получала миллионы долларов.

Также в августе 2023 года Минюст США обвинил основателей криптомиксера Tornado Cash, россиянина Романа Семенова и американца Романа Шторма, в отмывании денег. Прокуратура утверждает, что через Tornado было отмыто около $1 млрд. В том же году в Нидерландах был задержан разработчик Tornado — россиянин Алексей Перцев.

В начале 2023 года в Майами арестовали россиянина Анатолия Легкодымова, соучредителя криптовалютного обменника Bitzlato. По версии американских властей, через Bitzlato злоумышленники могли отмыть $700 млн, включая средства от продажи наркотиков с Hydra.

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