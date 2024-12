Легендарная киноверсия «Отверженные» Виктора Гюго вышла в белорусской озвучке 7.12.2024, 10:38

Где можно посмотреть.

В онлайн-кинотеатре VOKA в белорусской озвучке вышла легендарная экранизация романа Виктора Гюго «Отверженные» (Les Misérables). Этот фильм собрал невероятный актерский состав и стал одним из самых амбициозных мировых проектов в жанре мюзикла.

Фильм "Адрынутыя" (Les Misérables) можно посмотреть в разделе «CINEVOKA – Кіно па-беларуску» в онлайн-кинотеатре VOKA. Сейчас в эксклюзивной коллекции проекта доступно более 50 фильмов в белорусской озвучке: от всеми любимой классики до самых громких картин последних лет. Контент создан специально для платформы.

Недавно там уже вышли спортивная драма «На імя «Папялушка» (Cinderella Man, или «Нокдаун»), история спасения китов «Вялікі цуд» (Big Miracle, или «Все любят китов»), экранизация комикса «Скот Пілігрым супраць усіх» (Scott Pilgrim vs. the World), драма «Чалавек, які плакаў» (The Man Who Cried), криминальный триллер «Грошы на дваіх», приключенческий фильм «Капітан і гаспадар: на краі свету», триллер «Інсайдэр» (Inside Man) и криминальная комедия «Рабаванне Вежы» (Tower Heist) и спортивная драма «Сібіскіт» (Seabiscuit).

