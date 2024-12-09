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В Сирии убит брат Асада

  • 9.12.2024, 15:34
  • 3,848
В Сирии убит брат Асада
иллюстративное фото

Он пытался бежать из Дамаска.

Сирийские и турецкие СМИ сообщили о возможной гибели Ихаба Махлуфа, двоюродного брата Башара Асада, при попытке покинуть Дамаск и добраться до Бейрута.

Сообщается, что второй брат, Эяд Махлуф, был с Ихабом и получил ранения. Однако информация об этом еще не была официально подтверждена.

Ихаб Махлуф известен как один из крупнейших бизнесменов, близких к режиму Башара Асада.

Отметим, сам Башар Асад покинул страну и бежал в Россию.

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