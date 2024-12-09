Зеленский утвердил символику Службы внешней разведки Украины 1 9.12.2024, 20:24

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Владимир Зеленский

Как она выглядит.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Как указано в указе, эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.

В центре креста — синий круглый медальон с изображением «Знака Княжеского Государства Владимира Великого». Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу «Omnia vincit veritas», что означает «Истина побеждает все» и декоративная точка.

Также между сторонами креста изображены три скрещенные стрелы остриями вверх и ключ бородкой вниз. Интересно то, что «бородка» ключа стилизована в виде QR-кода официального веб-сайта Службы внешней разведки Украины. Изображение «Знака Княжеского Государства Владимира Великого», стрел, ключа, а также буквы надписи и точка — золотые.

Зеленский утвердил символику Службы внешней разведки Украины: как она выглядит

Что касается флага Службы внешней разведки Украины — то это прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В верхней левой четверти флага расположены две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов. В центре свободного края полотнища находится эмблема Службы внешней разведки Украины.

Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

Служба внешней разведки Украины — это специальный государственный орган, который занимается сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа, необходимой для обеспечения национальной безопасности Украины. Созданная в 2004 году, СВР стала важным инструментом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.

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