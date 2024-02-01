iPhone 16 тотально рассекретили: получат два больших изменения 1.02.2024, 10:45

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Появится кнопка «захвата» и не только.

До выхода новых смартфонов Apple остается еще много месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Авторитетный аналитик и инсайдер Мин-Чи Куо в своем блоге Medium подтвердил, что существенных изменений в серии iPhone 16 ждать не стоит, но будет два важных отличия от актуальных айфонов.

Во-первых, Apple увеличит диагональ экрана Pro-моделей. Так, размер iPhone 16 Pro и 16 Pro Max составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Базовые же модели останутся без изменений.

Во-вторых, справа на торце у всех моделях появится сенсорная кнопка «Захвата» для управления камерой. С ее помощью пользователи смогут настраивать зум и фокус, а также запускать запись видео.

В то же время, по информации инсайдера, революционных функций на базе ИИ ждать в iPhone 16 точно не стоит. Они появятся лишь в iPhone 17. При этом инсайдер подчеркивает, что 2025-й – самая ранняя дата появления этих самых комплексных функций.

Bloomberg писал, что iOS 18 принесет одно из самых крупных обновлений в истории iPhone с акцентом на искуственный интеллект, который «прокачает» Siri и другие приложения. Но большая часть ИИ-функций будет эксклюзивной для iPhone 16.