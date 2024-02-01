Toyota запретила эксплуатацию популярных в Беларуси автомобилей 1.02.2024, 11:54

Названа причина.

Toyota запретила использовать три свои модели. Владельцев машин Corolla 2003–2004 годов выпуска, Corolla Matrix 2003–2004 годов выпуска и RAV4 2004–2005 годов выпуска потенциально ждет смертельная опасность. Об этом сообщает Motor1.

По данным источника, японский автопроизводитель выдал предупреждение владельцам старых моделей Corolla, Corolla Matrix и RAV4, в котором говорится: «Не садитесь за руль!» Toyota призвала владельцев потенциально опасных автомобилей как можно скорее заменить печально известные подушки безопасности, произведенные Takata.

Эти подушки могут не только не спасти водителя и пассажиров при ДТП, а, наоборот, нанести вред даже не во время аварии.

В случае с RAV4 требуется замена только боковой подушки безопасности водителя, а в случае с Corolla – подушек безопасности со стороны пассажира.

Аналогичное предупреждение было выпущено компанией General Motors примерно для 11 тыс. автомобилей Pontiac Vibe 2003–2004 годов выпуска. Эти машины производились на тех же платформе, агрегатах и заводе, что и Corolla Matrix.

В США из-за опасных подушек безопасности погибли как минимум 26 человек. Пять инцидентов было зафиксировано только в 2022 году. По всему миру зарегистрировано 30 подобных случаев. Опасные подушки устанавливались не только на Toyota, но и на машины таких брендов, как Ram, BMW и Honda. Эти производители также проводили отзывы и рекомендовали владельцам автомобилей не садиться за руль.