В Гомеле теперь можно оплатить проезд в автобусах банковской картой 1 1.02.2024, 21:30

Но не во всех.

Гомель стал первым из областных центров, где стартовал пилотный проект по оплате проезда в автобусах банковскими карточками. Пока специальные валидаторы установлены в автобусах только на одном маршруте. Если услуга будет востребована, ее обещают распространить и на другие города страны.

С 1 февраля автобусы с валидаторами для оплаты проезда банковскими картами работают в Гомеле на маршруте № 20 «Медгородок — Старая Волотова».

Как сообщает «Транспорт в Гомеле», платить за проезд можно бесконтактными картами Visа, Mastercard, «Белкарт» и «Мир» всех белорусских банков. Оплата через телефоны, часы и другие смарт-аксессуары пока не поддерживается.

Печатать чеки валидаторы не будут: подтвердить факт оплаты во время проверки можно с помощью специальных устройств у контролеров или по уведомлениям банков в приложениях и СМС.

Напомним, сейчас оплатить проезд банковской картой можно в минском метрополитене и в поездах городских линий БелЖД.