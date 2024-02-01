закрыть
1 февраля 2024, четверг, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле теперь можно оплатить проезд в автобусах банковской картой

1
  • 1.02.2024, 21:30
В Гомеле теперь можно оплатить проезд в автобусах банковской картой

Но не во всех.

Гомель стал первым из областных центров, где стартовал пилотный проект по оплате проезда в автобусах банковскими карточками. Пока специальные валидаторы установлены в автобусах только на одном маршруте. Если услуга будет востребована, ее обещают распространить и на другие города страны.

С 1 февраля автобусы с валидаторами для оплаты проезда банковскими картами работают в Гомеле на маршруте № 20 «Медгородок — Старая Волотова».

Как сообщает «Транспорт в Гомеле», платить за проезд можно бесконтактными картами Visа, Mastercard, «Белкарт» и «Мир» всех белорусских банков. Оплата через телефоны, часы и другие смарт-аксессуары пока не поддерживается.

Печатать чеки валидаторы не будут: подтвердить факт оплаты во время проверки можно с помощью специальных устройств у контролеров или по уведомлениям банков в приложениях и СМС.

Напомним, сейчас оплатить проезд банковской картой можно в минском метрополитене и в поездах городских линий БелЖД.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип