Белорус показал, как сделать дорожку не скользкой с помощью… воды 4 10.02.2024, 12:38

2,158

Видеофакт.

Во многих районах Беларуси в последнее время стала актуальной проблема скользких дорожек. Чтобы не падать в собственном дворе, кто-то начал посыпать наледи песком, кто-то — солью.

Однако один белорус показал, как решить проблему, используя холодную воду и снег.

Согласно его методу, все, что нужно, чтобы не скользить во дворе — это следовать простой инструкции:

Сначала полейте всю поверхность дорожки холодной водой.

Затем сверху посыпьте их снегом.

Мужчина объяснил, что снег примерзнет и можно уже ходить не по льду, а по этому самому шершавому снегу.