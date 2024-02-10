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Белорус показал, как сделать дорожку не скользкой с помощью… воды

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  • 10.02.2024, 12:38
  • 2,158
Белорус показал, как сделать дорожку не скользкой с помощью… воды

Видеофакт.

Во многих районах Беларуси в последнее время стала актуальной проблема скользких дорожек. Чтобы не падать в собственном дворе, кто-то начал посыпать наледи песком, кто-то — солью.

Однако один белорус показал, как решить проблему, используя холодную воду и снег.

Согласно его методу, все, что нужно, чтобы не скользить во дворе — это следовать простой инструкции:

Сначала полейте всю поверхность дорожки холодной водой.

Затем сверху посыпьте их снегом.

Мужчина объяснил, что снег примерзнет и можно уже ходить не по льду, а по этому самому шершавому снегу.

@user9240340257997 #беларусь #зимагололед#природакрасота ♬ оригинальный звук - СЕЛЯХ СЕРГЕЙ

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