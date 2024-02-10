В Беларуси четыре месяца подряд разгоняется инфляция 10.02.2024, 14:43

Что подорожало больше всего?

Белстат подсчитал, что в январе по сравнению с декабрем цены в Беларуси выросли на 0,8%, при этом больше всего подорожали продовольственные товары. А по сравнению с прошлогодним январем цены увеличились на 5,9%.

В январе месяц к месяцу продукты подорожали на 1,3%, услуги и непродовольственные товары – на 0,4%. В частности, как сообщил Белстат, цены на овощи выросли на 6,4%, на фрукты – на 2,5%, алкогольные напитки – на 1,8%, яйца – на 1,5%.

Печатные издания подорожали на 2,7%, лекарства – на 1,8%, а обувь, наоборот, подешевела – на 1%.

Среди услуг заметно выросли в цене правовые, сразу на 8,1%. Услуги культуры подорожали на 2,5%, а услуги воздушного транспорта подешевели на 2,4%.

По сравнению с январем 2023 года цены в Беларуси выросли на 5,9%, в том числе на продовольствие – на 6,9%, а на услуги – на 7,5%.

Ранее исследовательский центр BEROC обращал внимание, что в конце 2023-го инфляция в Беларуси ускорилась с 2% год к году в сентябре до 5,8% в декабре.

«Сдерживание инфляции, во многом административными методами, может стать приоритетом экономической политики, а прирост цен в этом году ограничится 5-7% год к году. Ситуативность и волюнтаризм экономической политики выступают мощными факторами неопределенности прогноза», – отмечается в обзоре инфляции в четвертом квартале 2023 года.

При этом, как полагают в BEROC, «накопленное ценовое давление могло бы привести к ускорению инфляции в этом году до 8-10% год к году».

По прогнозам нынешних властей, инфляция в этом году не должна превысить 6%.