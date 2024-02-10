Записки сумасшедшего и операция «Табакерка» 1 Игорь Эйдман

10.02.2024, 15:15

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Игорь Эйдман

Путин спятил в прямом, медицинском смысле слова.

Текст интервью Путина сразу показался мне стилистически и содержательно хорошо знакомым. Вначале не мог понять, где я это уже читал. Потом вспомнил. Это же Гоголь «Записки сумасшедшего»:

«Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай» и т.д.

Примерно на таком уровне Путин, практически не обращая внимания на робкие вопросы собеседника, рассуждал об истории и политике.

Не буду перечислять здесь все его многочисленные глупости и нелепости. Дело даже не в том, что дед все путает, рассуждает о высоких материях на уровне болтливого таксиста и противоречит сам себе. Любого главу демократического государства, который на вопрос о причинах его политических решений, стал бы рассуждать о событиях тысячелетней давности, говорить о границах 17 века, приводить в пример императоров и императриц, отправили бы не просто в отставку, а в сумасшедший дом.

Путин сошел с ума, в прямом, медицинском смысле слова. Это очевидно даже по его интервью. Об этом не может не знать российская правящая верхушка. Сумасшедший диктатор, имеющий в своем распоряжении ядерное оружие, опасен не только для всего мира, но и для своего окружения. Любая правящая верхушка будет мотивирована, спасая свою шкуру, свергнуть безумца с престола.

Операция «Табакерка» становится как никогда актуальна? Или эти сановные рабы и трусы будут безропотно идти вслед за своим спятившим предводителем к катастрофе?

Игорь Эйдман, «Телеграм»