Швеция направляет войска в Латвию 5 10.02.2024, 16:34

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НАТО создает первую линию обороны против вторжения РФ.

Силы НАТО готовят лагерь для размещения шведских войск в Латвии. Швеция, еще не оформившая свое членство в альянсе, уже начинает активно действовать в рамках организации, сообщает euronews.

Стокгольм отправит механизированное подразделение размером с батальон для участия в «Усиленном передовом присутствии» НАТО: это многонациональная оперативная группа под руководством Канады, которая должна стать первой линией обороны против возможного вторжения России в страны Балтии. Шведский батальон будет размещаться там в 6-месячной ротации с аналогичным по численности датским подразделением.

Швеция уже является полноправным участником маневров НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), крупнейших со времен холодной войны. Они проводятся в разных странах альянса. Участвуют в них и морские пехотинцы США, которые оттачивают навыки катания на лыжах в Северной Норвегии.