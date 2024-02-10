Tesla Cybertruck прошел необычное испытания на прочность 1 10.02.2024, 16:42

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Видео завирусилось в Сети.

Пикап Tesla Cybertruck — один из самых заметных автомобилей на дороге. И не удивительно, что он становится объектом различных роликов. Три дня назад на YouTube-канале Supercar Ron появилось видео, в котором электропикап используется в качестве рампы для горного велосипеда. Его авторы отличаются креативным подходом к своим роликам, пишет «Автоцентр».

Ранее они демонстрировали Tesla Cybertruck с гусеничными траками вместо колес. В другом ролике водитель передвигался, сидя за рулем в очках виртуальной реальности Apple Vision Pro. Изначально это видео преподносилось как подлинное и даже завирусилось в Cети. Для большей реалистичности авторы даже сняли постановочную сцену ареста парня в очках виртуальной реальности. Сейчас он утверждает, что во время «трюка» они были отключены.

Для съемки нового ролика владелец автомобиля пригласил профессионального горного байкера Кристиана Пеппера. Именно он испытал конструкцию пикапа, выполняя различные трюки. Ему удалось запрыгнуть на капот, «взлететь» на крышу, соскользнуть по лобовому стеклу и капоту на одном колесе. Как видно, Cybertruck отлично справился с ролью рампы.