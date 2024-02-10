Минчане все чаще пьют «чернила» 4 10.02.2024, 17:22

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Фото: tolochinkz.by

Реализация плодовых вин в городе увеличилась на 5,3%.

По итогам прошлого года в Беларуси сократилась реализация плодово-ягодных вин. Прирост в продаже этого алкогольного напитка зафиксирован только в одном регионе страны, сообщил Белстат.

В 2022 году, по официальной информации, организации торговли Беларуси (без микроорганизаций) в 2022 году реализовали 3857,1 тыс. декалитров (дал) плодовых вин, а в 2023 году — 3681,5 тыс. дал. Таким образом, в годовом выражении продажи данного алкогольного напитка сократились на 4,6%.

При этом только в одном из регионов страны зафиксирована положительная динамика продаж. Это Минск, где реализация плодовых вин увеличилась на 5,3%. Если в 2022 году организации торговли Минска продали 323,1 тыс. дал плодовых вин, то в 2023 году — 340,3 тыс. дал.

В остальных регионах наблюдается сокращение продаж:

Гродненская область — на 8,1%;

Брестская область — на 8,0%;

Минская область — на 4,8%;

Гомельская область — на 4,7%;

Могилевская область — на 4,7%;

Витебская область — на 4,3%.