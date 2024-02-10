В белорусских школах произошла идеологическая диверсия 5 10.02.2024, 18:43

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Этот факультатив явно не понравится лукашистам.

Песни «N.R.M.», «Нейро Дюбель», «Би-2» будут изучать на новом школьном факультативе в белорусских школах.

Эти и другие исполнители упоминаются в программе факультативных занятий «Музыка популярных жанров ХХ века» для 11 класса. Рассчитаны уроки на 35 часов.

В план вошли также белорусские исполнители «Gods tower», «Крама», «Новае неба», «Уліс», «Троіца» и другие. В числе зарубежных музыкантов упомянуты Земфира, «Мумий тролль», the Beatles, The Rolling Stones, Pink Floid, Doors, Led Zeppelin, Black sabbath, AC/DC, Sex Pistols и Metallica

Примечательно, что некоторые из этих музыкантов являются «запрещенными» в Беларуси, а другие — «иноагентами» в России.