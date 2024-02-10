Как мир встречает китайский Новый год 10.02.2024, 22:10

Его еще называют Праздником весны.

Миллионы семей по всему миру встречают Китайский новый год, который в мире еще называется Праздником весны. В китайской традиции считается, что в этот день начинается пробуждение природы, сообщает BBC.

В этом году Новый год по восточному календарю мир встречает 10 февраля, а празднования продлятся еще две недели. Празднующие прощаются с годом «Черного водяного кролика» и встречают год «Зеленого деревянного дракона», с которым китайская традиция связывает власть, удачу и успех.

Китайский Новый год празднуется каждый год в разные даты, которые выпадают на период с 21 января по 21 февраля, и приурочен ко второму новолунию после зимнего солнцестояния (21 декабря).

Новый год жители Китая встречают, запуская фейерверки, которые должны отпугнуть злых духов и привлечь мир и счастье. Также жители Китая и других стран Юго-Восточной Азии жгут благовония, которые, по их верованиям, обладают такой же силой, чтобы ограждать людей от зла и привлекать добро.

В первый день Нового года жители Китая ходят в гости к родным. Близким принято дарить деньги в красных конвертах.

В этом году в Китае празднования Нового года впервые за несколько последних лет проходят без каких-либо ковидных ограничений.

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