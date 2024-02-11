«В магазинах платит муж, пока у него есть деньги на карте» 4 11.02.2024, 11:05

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Белоруска рассказала о бюджете семьи, где не считают расходы.

Ольга (имя изменено) с мужем ведут общий бюджет, при этом она никогда не просит его отчитываться о деньгах, а на подарки в год семья тратит около 4500 рублей, пишет onliner.by.

— Для меня самый лучший способ распределения финансов в семье — по системе «его деньги — наши деньги, мои деньги — мои деньги». Вы сейчас, наверное, подумаете, что я очередная девушка, живущая за счет мужчины. И да, и нет. Прежде всего хотелось бы отметить, что мой ежемесячный и, соответственно, годовой доход выше, чем у моего мужа. Суммарно в месяц выходит около 3000 рублей.

У нас общий бюджет. Некоторые называют наш подход «гибридным». Под общим бюджетом я подразумеваю, что мы тратим деньги совместно и не отчитываемся друг перед другом. Однако в нашей семье все же есть распределение, кто на что тратит.

Я уже давно живу в отдельной квартире, но оплачивать ее так и не научилась. Если по правде — даже не пыталась научиться.

За большинство оплат отвечает муж: интернет, «коммуналка», кредит за квартиру.

Я даже не знаю, какая сумма выходит за все это. Проездной покупаю себе сама. Также самостоятельно оплачиваю мобильную связь. На машине мы ездим мало, особенно в зимний период, поэтому не буду брать ее в расчет.

В день зарплаты мы с мужем обязательно балуем друг друга вкусностями или посещаем места развлечений и отдыха (кино, кафе, сауна), тратя 30—80 рублей за раз. Такая традиция сохраняется как в день его поступлений, так и в день моих. Ну как не побаловать любимого мужа?

Хочу отметить, что я ни разу не контролировала его траты. Я никогда не знаю, сколько денег лежит у него на карте или в заначке.

Итак, какой у нас финансовый расклад?

1. Мы не закупаем продукты на месяц вперед. В магазин ходим почти каждый день.

Мне очень нравится готовить, а предсказать наши вкусовые предпочтения на завтрашний день не представляется возможным. По этой причине мы решаем, что купить, уже по факту, день в день. Единственное, что мы покупаем сразу — это продукты для первого блюда. Суп готовится на выходных к началу рабочей недели. Его себестоимость — 10—15 рублей, а хватает для двоих примерно на четыре рабочих дня, что способствует экономии. Также я люблю готовить такие блюда, как ленивые голубцы, тефтели, плов, тушеную курицу, тушеную капусту, пюре и др. на каждый день. Эти блюда достаточно экономичные, и хватает их надолго.

2. Одно из главных правил — брать из дома ссобойки.

На работе я всегда ем суп или другие блюда, приготовленные заранее, никаких обедов в столовых и кафе.

Кофе я тоже не покупаю. На работе стоит кофемашина, заправленная свежими зернами, спасибо работодателю. Муж также берет ссобойки на работу. Это помогает питаться не только экономично, но и правильно.

В продовольственных и непродовольственных магазинах расплачивается муж — до тех пор, пока остаток на его карте не приблизится к нулю. Когда на карте у него остается около 50—100 рублей, он дает мне понять, что с этого дня в магазинах плачу я. Вы не подумайте, я тоже хожу по магазинам в течение месяца. Все необходимое покупаю в обеденные перерывы.

В зону моей ответственности также входят подготовка и покупка подарков на праздники. Так как семья у нас большая, а еще есть достаточно много друзей, статья расходов на подарки одна из самых больших. На один подарок в день рождения мы тратим минимум 100 рублей. Обычно подарок не превышает сумму в 400 рублей. Таких праздников у нас от одного до трех в месяц, а бывает и больше. Возможен месяц перерыва, но не более двух раз в год. К Новому году мы готовим около 15 подарков. На 8 Марта и 23 Февраля также поздравляем членов нашей семьи. В год мы подготавливаем около 50 подарков.

Вот примерный график праздников, на которые мы готовим подарки:

Несмотря на то что в год на подарки мы тратим около 4500 рублей, это приносит нам очень большую радость.

Конечно, как и большинство, мы любим развлекаться. Развлечения, как правило, требуют вложений. Многие допускают большую ошибку, выбирая все и сразу. Мы же используем другой подход. Когда появляется желание сходить в кафе, чаще всего мы выбираем место, где можно еще и потанцевать под живую музыку. Вкусно покушать — это, конечно, здорово, но цены в кафе и ресторанах кусаются. Поэтому я предпочитаю готовиться заранее.

В моем случае поход в кафе — это способ поменять обстановку и развлечься, а не наесться.

Я заранее просматриваю меню заведения и выбираю только одно блюдо, которое хочу попробовать. Иногда мы с мужем можем даже заказать одно блюдо на двоих. Нельзя забывать и про замечательные акции в различных кафе. К примеру, 550-граммовая порция ребрышек BBQ с квашеной капустой и фри недавно обошлась нам на двоих всего в 22 рубля в одном из заведений города.

3. Еще один лайфхак — рационально распределять бюджет на отдых.

В теплое время года, как правило, мы не ходим ни в какие заведения. Шашлыки, рыбалка, велосипед, прогулки в Тарасово, походы — все это требует минимальных затрат.

Кстати, вот еще одна статья расходов:

Исходя из вышеописанного, могу выделить следующие нормы для нас:

мы не закупаем продукты на месяц;

обязательно носим ссобойки на работу;

рационально распределяем бюджет на отдых.

Подытожив, скажу вам честно: я никогда не считаю наши с мужем расходы. Мне становится страшно от мысли, сколько уходит на быт. Мы никогда не используем карты рассрочек. Брать в долг также не в наших правилах. У нас всегда есть подушка безопасности на любой случай жизни.

За год у нас получается собрать достаточно большую сумму денег, которой хватит как на путешествие, так и на покупку нового телевизора. Ремонт мы делаем за свой счет, не прибегая к посторонней помощи.

Откладываем за год около $3500.

Я предпочитаю экономить там, где это возможно. Балуя себя, выбирать то, чего хочется больше, и только что-то одно. Если мы идем в кино, то суши уже не заказываем. Если заказываем суши, то не идем в кино.

На самом деле не так уж и важно, подсчитываешь ты свои расходы или нет. Если нет понимания финансовой грамотности, то ведение расходов не поможет правильному распределению. Важно экономить не только тогда, когда начинают заканчиваться деньги. Следует экономить всегда, когда это возможно в течение месяца. Однако здесь нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать.