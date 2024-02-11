В Гомельской области готовят массовую эвакуацию населения 6 11.02.2024, 12:05

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Что случилось?

В администрации Гомельской области сообщили, что создали 192 пункта временного размещения людей на случай серьезного подтопления.

Председатель облисполкома Иван Крупко провел совещание, на котором решили возвести «масштабные инженерные сооружения».

«Проектно‑сметная документация по Красному разработана, откроется финансирование и приступим к реализации. Надо понимать, что грунтовые воды целиком понизить не удастся, но это позволит серьезно улучшить ситуацию с отводом талых вод», — заявил начальник главного управления ЖКХ Дмитрий Згурский.

Также чиновники проводят экспертизу проекта по возведению дамбы у поселков Севруки, Ченки и Поляна на окраине Гомеля. «Проект, на реализацию которого уйдет несколько лет, позволит защитить многоэтажную застройку и частный сектор от паводка», — сообщили в облисполкоме.

Чиновники рассказали, что в планах также строительство преград протяженностью 3 км в микрорайонах Монастырек, Якубовка, Старая Волотова в Гомеле, а также деревнях Плесы и Уза в Гомельском районе.