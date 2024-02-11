Apple представила искусственный интеллект, позволяющий редактировать изображения 5 11.02.2024, 20:41

ИИ также может генерировать изображение на основе текстовых подсказок.

Корпорация Apple показала новую модель искусственного интеллекта MGIE, способную редактировать изображения по запросам пользователей. Об этом сообщает сайт VentureBeat.

Модель была разработана специалистами Apple и исследователями из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и представлена на международной конференции по машинному обучению (это одна из главных площадок для исследователей ИИ). Она использует мультимодальные модели больших языков (MLLM) и может генерировать изображение на основе текстовых подсказок.

Пользователь сообщает программе, что ему нужно — к примеру, изменить размер снимка или добавить к нему детали. Остальное алгоритмы делают самостоятельно, никаких специальных знаний от члеовека при этом не требуется.

В статье, описывающей модель, создатели приводят пример с изображением пиццы пепперони. Пользватель просит ИИ «сделать это более здоровым», и программа «добавляет» в состав пиццы больше овощей.