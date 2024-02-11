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Ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере живой мозг

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  • 11.02.2024, 21:27
Ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере живой мозг

Новый метод дает ученым огромный потенциал для изучения мозговых функций и патологий.

Исследователи из Университета штата Висконсин в США напечатали живые ткани коры и полосатого тела головного мозга на 3D-принтере. Их будут использовать для изучения работы мозга и различных патологий, например болезней Паркинсона и Альцгеймера. Работа ученых была опубликована в журнале Cell Stem Cell.

Для создания мозга ученые использовали специальные биочернила из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Они обладали достаточной плотностью, чтобы поддерживать структуру мозга и позволять напечатанным нейронам формировать между собой связи. Также ученые использовали технологию горизонтальной печати, которая не считается традиционной.

Авторы создали именно кору головного мозга и полосатое тело, последнее из которых играет ключевую роль в регуляции движений, а также в процессах планирования, мотивации и вознаграждения. Новый метод дает ученым огромный потенциал для изучения мозговых функций и патологий, эффективно имитируя сложные коммуникационные сети человеческого мозга.

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