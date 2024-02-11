В Витебске вынесен приговор начальнику отдела снабжения ОАО «Жилстрой» 2 11.02.2024, 21:49

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Он вину не признал.

Судом установлено, что обвиняемый, занимая должность начальника отдела снабжения открытого акционерного общества, в период с 12 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года, неоднократно получал от руководителей коммерческих организаций взятки деньгами и подарками.

Всего по версии суда витеблянину передали ценностей на общую сумму не менее 24 073 рублей 78 копеек. Так его благодарили за заключение договоров поставок, предоставление этим коммерческим организациям предпочтения перед иными поставщиками товарно-материальных ценностей, а также за содействие в оплате просроченной задолженности за поставленные ранее материалы.

В судебном заседании начальник отдела снабжения свою вину не признал. Однако 10 ноября прошлого года суд Первомайского района Витебска признал его виновным в получении взятки в крупном размере повторно. На основании части 2 статьи 430 УК витеблянина приговорили 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 18 500 рублей.

Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также связанные с совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Кроме того, у витеблянина конфисковали в доход государства телевизор «SAMSUNG», полученный качестве незаконного вознаграждения. Еще он должен выплатить в доход государства 21 007 рублей 20 копеек в качестве эквивалента неосновательно приобретенной выгоды.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемый подал апелляционную жалобу на этот приговор. Но апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда от 2 февраля приговор районного суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба обвиняемого – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщается пресс-службой Витебского областного суда.