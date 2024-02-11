Фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз Гильдии режиссеров США 11.02.2024, 23:14

Его снял украинский режиссер.

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» стал одним из победителей 76-й церемонии вручения премий Гильдии режиссеров Америки.

Режиссер картины Мстислав Чернов получил награду как лучший режиссер документального кино.

Главную награду на церемонии, состоявшейся 10 февраля в Беверли-Хиллз, получил режиссер Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер».

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город.

В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Лента также номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

Премия Гильдии режиссеров Америки вручается ежегодно с 1948 года и часто предопределяет будущих лауреатов «Оскара». За всю историю премии всего восемь раз ее победители не получали награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший режиссер».