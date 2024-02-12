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Российский дрон упал на территории Молдовы

  • 12.02.2024, 2:21
Российский дрон упал на территории Молдовы

Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля.

11 февраля возле молдавско-украинской границы, в районе города Етулия Вулканешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed. Об этом сообщила Пограничная полиция Республики Молдова в Facebook.

В районе крушения дрона доступ был ограничен.

«По данным украинских властей, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район, на территории Украины, недалеко от границы с Республикой Молдова. Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона – это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО», – говорится в сообщении.

Полиция отметила, что найденные фрагменты не представляют опасности.

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