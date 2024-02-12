Ответ на маразм Путина 3 Вадим Денисенко

12.02.2024, 8:12

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Как выиграть в информационной войне.

История от Путина. Почему Зеленский должен прочесть лекцию по истории Украины.

Только ленивый не смеялся над историческими маразмами Владимира Путина. И действительно, полная каша с научной точки зрения.

Но есть одна маленькая проблема: Путин живет в политической реальности, а не в научной. А политическая реальность формируется заголовками (максимум подзаголовками), а не количеством научных ссылок. И еще, политическая действительность формируется частотностью повторов от лидеров общественного мнения.

Если внимательно посмотреть на интервью Путина, то оно состоит из двух месседжей:

1. Украина не хочет переговоров, в то время как Россия хочет их.

2. Украина – искусственное образование.

Первый посыл – это, между прочим, главный нарратив РФ на 2024 год, и они его продвигают кругом и на всех площадках. Но это отдельная тема.

Относительно второго, при всем историческом бреде Путина, – этот посыл многократно им повторяется, и он, сведенный к заголовкам и подзаголовкам, заходит условным реднекам.

И здесь мы имеем одну важную историю: украинцы ничего этому не противопоставляют. Есть информационный вакуум, который заполняется именно этим историческим бредом.

Поэтому крайне важно дать ответ на этот маразм, потому что иначе, когда тот самый реднек решит что-то узнать в Google о нас и о россиянах, – он получит только Путина.

Путин оправдывает войну историей. В информационной войне проигнорировать этот факт – значит выстрелить себе в ногу. И, наверное, было бы правильно, чтобы Зеленский прочитал лекцию об украинской истории в одном из западных вузов. А десант известнейших украинцев (не обязательно историков) сделал свои лекции. К сожалению, украинцы должны давать ответ на весь этот маразм Путина.

И еще один момент: это интервью – хороший повод делать Путина смешным. Потому что если мы не сделаем его смешным (а пока мы этого не делаем), он станет серьезным. А это украинцам точно не нужно.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»