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Ученые рассказали, как кофе поможет снизить вес

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  • 12.02.2024, 9:49
  • 4,022
Ученые рассказали, как кофе поможет снизить вес

И улучшит здоровье.

Исследователи из Каролинского Университета в Швеции установили, что содержащие кофеин низкокалорийные напитки могут быть хорошим способом сбросить лишний вес. Научная работа ученых была опубликована в журнале BMJ.

Ученые проанализировали показатели здоровья 10 тыс. человек, часть из которых страдали от диабета второго типа и имели лишний вес. Анализ данных показал, что употребление четырех чашек кофе в день без молока и сахара положительно влияло на их индекс массы тела и снижало риски развития диабета второго типа. По словам авторов, это может быть обосновано тем, что в нем содержится множество микроэлементов и антиоксидантов, которые полезны для метаболизма. В их число входят калий, магний, ниацин и другие.

При этом учеными не была выявлена связь между уровнем кофеина и рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в будущем авторы планируют провести еще несколько исследований на более крупной выборке, чтобы подтвердить полученные результаты.

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