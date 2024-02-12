В Минске женщина упала в автобусе и взыскала крупную компенсацию 1 12.02.2024, 12:47

Пострадавшая четыре месяца находилась на больничном.

В мае 2023 года женщина упала в автобусе в Минске. Пассажирка повредила ногу и обвинила во всем не соблюдавшего правила дорожного движения водителя. Пострадавшая потребовала с «Минсктранса» компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Об итогах разбирательства рассказывает Верховный суд Беларуси.

Уточняется, что автобус резко затормозил, женщина упала и ударила ногу о косяк находившегося при входе в салон ящика. Пострадавшая четыре месяца находилась на больничном. Она требовала 30 тысяч рублей компенсации за нравственные и физические страдания.

Представитель ответчика в суде исковые требования не признал. По его мнению, травма женщины с ее падением в автобусе не связана. Водитель автобуса возражал против удовлетворения исковых требований.

В результате суд вынес решение о взыскании с «Минсктранса» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 3500 рублей.

«При определении размера такого вреда суд учитывал требования разумности и справедливости, характер причиненных истице физических и нравственных страданий, длительность расстройства здоровья и нахождения на больничном листе, а также возраст истицы», – сообщается на сайте Верховного суда.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано, вступило в законную силу.