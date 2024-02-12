Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицы 12.02.2024, 15:04

Большинство из нас не обращает внимания на эту деталь и зря.

Покупая кофе, вы часто видите маленькие отверстия на пачке, под которыми находится маленький круглый предмет, который твердый на ощупь. Но часто большинство из нас не обращает внимания на эту деталь и зря, пишет glavred.info. Что это такое и какую функцию выполняет?

Для чего нужно маленькое отверстие на пачке с кофе

Некоторые люди используют это маленькое отверстие в пачке с кофе для того, чтобы оценить аромат кофейных зерен, однако специалист по еде Абигейл Тиль в своем видео в YouTube указывает, что это не совсем так.

«Клапан в пачке кофе нужен для того, чтобы предотвратить взрыв кофе. А все потому, что когда мы упаковали кофе, со временем давление внутри упаковки становится все выше и выше», - указывает она.

Ученый отмечает, что давление внутри пачки с кофе может нарастать в результате обжарки кофе, ведь на этом этапе производства образуется много углекислого газа.

«Часть этого газа временно закрепляется на кофейном зерне, или же попадает внутрь кофейного зерна и не может сразу выйти наружу. Этот углекислый газ высвобождается достаточно медленно в течение дней и даже недель. В первые 24 часа после обжарки высвобождается примерно половина газа», - рассказывает Абигейл Тиль.

Поэтому этот клапан предназначен для того, чтобы предотвратить рост давления со временем. Однако, по ее словам это приводит ко второй проблеме: «если у нас есть клапан, который постоянно позволяет газу выходить из кофе, мы также теряем вкус и аромат кофе».

Она отмечает, что важно, чтобы через это отверстие внутрь пачки с кофе не попадал кислород.

«Это потому, что кислород почти всегда вреден для продуктов питания. Вы всегда хотите хорошо запечатать пищу, чтобы кислород не попадал внутрь», - добавляет ученая.

Именно поэтому, клапан, который находится в пачке с кофе является важным для того, чтобы он мог выпускать углекислый газ из кофе, но так, чтобы кофе не потерял все те вкусы и ароматы, которые важны для кофе.

«Поэтому клапан, который мы видим сегодня на упаковках кофе, на самом деле довольно гениальный. Он позволяет движение газа только в одном направлении, то есть позволяет газу выходить из кофейной упаковки в окружающую среду только в одном направлении. И все это базируется на простом понятии давления», - указывает Абигейл Тиль.