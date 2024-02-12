Стало известно состояние фельдшеров «скорой», на которых напал пациент с топором 7 12.02.2024, 15:19

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Пациента доставили в «Новинки».

Медики «скорой», на которых в субботу во время вызова напал пациент, чувствуют себя удовлетворительно. Информация об этом появилась в телеграм-канале Городской станции скорой медицинской помощи Минска. По информации «Зеркала», мужчины сейчас проходят лечение в отделении нейрохирургии.

Два пострадавших фельдшера находятся в 5-й больнице Минска.

— Общее состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Сотрудниками больницы проводится все необходимое лечение. Чувствуют ребята себя удовлетворительно, передают привет коллегам и благодарят их за сопереживание, — отмечает телеграм-канал Городской станции скорой медицинской помощи Минска.

По информации журналистов, мужчины сейчас проходят лечение в отделении нейрохирургии. В субботу после инцидента их посетил министр здравоохранения.

— Насколько мне известно, сейчас они чувствуют себя немножко получше, — описывает состояние медиков источник в столичной системе здравоохранения. — Один из пострадавших фельдшеров помнит про инцидент смутно, но голова у него уже не болит. О том, когда его выпишут, пока никто не говорит. Второй фельдшер, вероятно, пробудет в больнице минимум неделю.

Напомним, 10 февраля во время вызова на двух медиков специальной бригады, которая занимается людьми с психическими нарушениями, напал пациент с топором. Оба фельдшера получили травмы и были доставлены в 5-ю больницу Минска.

По информации источника «Зеркала», милиционера с медиками не было, «хотя на районе выезжает с бригадой сотрудник милиции». Отец пациента правоохранителей тоже не вызвал. Хотя медработники, которые ранее приезжали к ним на вызовы, просили это делать.

«У пострадавших диагностированы сочетанные травмы. Общее состояние расценивается как средней степени тяжести, проводится все необходимое лечение», — сообщали 10 февраля в Минздраве.

Нападавший — 33-летний мужчина. 10 февраля телеграм-канал, приближенный к силовикам, сообщал, что сотрудники «доставили больного в райотдел для разбирательства». Позже его транспортировали в РНПЦ психического здоровья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.