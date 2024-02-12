Украина начала сбивать российские дроны лазерными системами VAMPIRE 4 12.02.2024, 20:38

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Видео.

Вооруженные силы Украины начали использовать для противовоздушной обороны ракетные установки VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment). Об этом 12 февраля пишет Defense Express.

Авторы издания пришли к такому выводу после просмотра видео отражения атаки дронов, опубликованного 11 февраля пресс-службой ВМС Украины.

«Мы можем увидеть кое-что необычное, а именно – что сначала наши зенитчики берут вражеский Shahed на прицел, используя неизвестную оптико-электронную станцию; после этого в российский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, после чего Shahed срывается в пике и падает», – говорится в статье.

На основе этих кадров аналитики OSINTtechnical предположили, что таким образом в публичный доступ впервые попали кадры боевой работы VAMPIRE с использованием реактивных снарядов APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). О поставке таких систем в ВСУ стало известно в начале года.

«Похоже, что это первые опубликованные бортовые кадры, на которых американский ЗРК VAMPIRE, состоящий на вооружении Украины, сбивает российский Shahed ракетой APKWS с лазерным наведением», – констатировали аналитики 11 февраля в Х.