30 лет назад прошли первые Олимпийские игры для независимой Беларуси 12.02.2024, 23:15

Под бело-красно-белым флагом.

30 лет назад в норвежском Лиллехаммере прошли зимние Олимпийские игры. Для белорусской сборной это была первая Олимпиада в независимой стране, первая Олимпиада под бело-красно-белым флагом и пока единственная без активного участия в ней Лукашенко. Издание Palatno рассказало главные факты о белорусских спортсменах в Лиллехаммере-1994.

Первая Олимпиада для белорусов

До выступления в Лиллехаммере в 1994 году граждане уже независимой Беларуси входили в объединенную команду стран СНГ. Так было во время двух Олимпиад в 1992 году: летней в Барселоне и зимней в Альбервилле. Но объединенная команда перестала существовать после Олимпийских игр в Барселоне, все постсоветские страны сформировали свои национальные команды.

В Норвегию поехали 33 белорусских спортсмена. Они соревновались в биатлоне, фристайле, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, конькобежном спорте и фигурном катании.

С бело-красно-белым флагом и без Лукашенко

Для истории зимняя Олимпиада в Лиллехаммере стала поистине знаковой. Впервые в белорусской истории на Олимпиаде был поднят бело-красно-белый флаг. Знаменосцем стал биатлонист Евгений Редькин — сенсационный чемпион предыдущей Олимпиады. Кстати, на открытие олимпийской деревни белорусы не успели, так как прилетели в Норвегию на день позже.

Конечно, Олимпийские игры в Лиллехаммере прошли без Лукашенко. В тот момент до первых президентских выборов в Беларуси еще оставалось несколько месяцев, и их будущий победитель, пока еще глава антикоррупционной комиссии Верховного Совета, только готовился вступить в избирательную гонку. Позже он же много лет был главой Национального олимпийского комитета — до введения санкций за фальсификацию очередных выборов и ответственность за массовые репрессии после сфальсифицированных выборов.

Еда, одежда и свой дом

На Олимпиаде в Лиллехаммере белорусы жили в олимпийской деревне, но все равно не вместе. Лыжники жили отдельно от конькобежцев и фигуристов из-за того, что выступали в разных и отдаленных местах.

Лыжник Сергей Долидович в интервью для «Трибуны» вспоминал, что для олимпийцев сделали две формы. Первая форма не понравилась спортивным чиновникам. Новую форму сделала Adidas: «Мне она запомнилась тем, что опознавательных знаков на ней почти не было — только на куртке была надпись Belarus», — рассказывал Долидович.

На Олимпиаде для спортсменов сделали шведский стол. Белорусы вспоминали, что это была неплохая еда — лучше, например, чем на зимней Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине. Тогда, по слухам, многих спортсменов — и не только белорусских — не впечатлила итальянская еда, которую посчитали безвкусной, а также отмечали, что ее было просто мало.

Лучшая Олимпиада в течение 16 лет

Белорусы получили на тех играх две олимпийские медали — серебро в конькобежном спорте и биатлоне.

Оршанец Игорь Железовский в Лиллехаммере пробежал на коньках дистанцию в 1000 метров на серебряную медаль, первое место осталось за американцем Дэном Дженсеном. Кстати, Железовский улучшил свой результат с зимней Олимпиады в канадском Калгари в 1988 году. Тогда белорус пробежал ту же дистанцию на бронзовую медаль, и там выступал еще в составе сборной СССР.

Железовский завершил спортивную карьеру после Олимпиады в Норвегии, но остался в спорте как чиновник: десять лет был руководителем Белорусского союза конькобежцев и стал первым президентом Паралимпийского комитета Беларуси. Он умер в 2021 году.

Вторая серебряная медаль осталась за биатлонисткой Светланой Парамыгиной. Парамыгина выиграла медаль в спринте, ее обошла только канадка Мириам Бедар. Светлана — одна из самых результативных биатлонисток первых лет независимости Беларуси: она неоднократно побеждала в чемпионатах Европы и мира. Парамыгина продолжала заниматься биатлоном до 2001 года, а затем закончила профессиональную карьеру и пошла в спортивную журналистику. Сейчас бывшая спортсменка живет в Минске.

Вообще, Олимпиада в Лиллехаммере стала самой успешной для белорусской сборной почти на два десятилетия. На следующей в японском Нагано-1998 белорусы также имели две медали, но уже только бронзовые. В Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006 было только по одной медали — бронзовой и серебряной соответственно. И только на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году результат первого выступления белорусов на зимней Олимпиаде удалось превзойти благодаря золоту фристайлиста Алексея Гришина, серебру биатлониста Сергея Новикова и бронзе биатлонистки Дарьи Домрачевой.