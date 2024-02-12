Сикорский: «Кровавому диктатору» Путину нельзя позволить выиграть войну 12.02.2024, 23:54

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши отметил необходимость западных союзников выполнить свои обязательства перед Украиной.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил необходимость западных союзников выполнить свои обязательства перед Украиной, чтобы не позволить России победы в полномасштабной войне.

Слова Сикорского по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – 12 февраля цитирует радиостанция RMF FM.

Глава польского МИД подчеркнул, что российскому президенту Владимиру Путину «нельзя позволить выиграть эту войну».

«Мы должны выполнить наши обязательства перед Украиной, как из Будапештской декларации, так и из последних, по боеприпасам, по финансовой поддержке – это уже происходит, – чтобы Украина могла стать европейской, демократической, реформаторской страной в будущем», – подчеркнул он.

Сикорский также призвал противодействовать попыткам РФ вмешаться в выборы в западных странах.

«Кровавый диктатор в Москве знает, что он увеличивает свои шансы на успех, если он отделяет Украину от остальной Европы, если он разваливает Европейский Союз, если он отделяет Европу от Соединенных Штатов. Ему это не удастся, и Веймарский треугольник будет очень эффективным инструментом, чтобы этого не допустить», – выразил надежду глава польской дипломатии.