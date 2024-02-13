В Европе статус временной защиты получили более 4 млн украинцев 13.02.2024, 2:13

Об этом сообщил Евростат.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Евростат.

По данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали людей, были:

Германия (1251245 человек; 29,0% от общего количества ЕС);

Польша (954795; 22,1%);

Чехия (373035; 8,7%).

Однако по состоянию на конец ноября 2023 г. наибольший рост числа людей со статусом временной защиты наблюдался в Германии (+15 285; +1,2%), Чехии (+3 705; +1,0%) и Испании (+2 255; +). 1,2%).

Несколько уменьшилось количество в 3 странах ЕС, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).

В Евростате исследовали, что по сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получивших временную защиту на тысячу человек на конец декабря 2023 года наблюдалось в Чехии - 34,5, Болгарии - 26,5, Эстонии - 26,3, Литве. – 26,2 и Польши – 26,0.

31 декабря 2023 года граждане Украины составили более 98% получивших временную защиту в Европе. Из них взрослые женщины составляли почти половину – 46,2%, дети составляли почти треть – 33,2%, а взрослые мужчины – чуть более 20,6%.