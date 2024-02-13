Шольц призвал к масштабному увеличению производства вооружений в Европе 13.02.2024, 5:05

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ предупредил, что те, кто хочет мира, должны иметь возможность сдерживать агрессоров.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к масштабному увеличению производства вооружений в Европе. Выступая на церемонии закладки фундамента нового крупного завода по производству оружия, он предупредил, что те, кто хочет мира, должны иметь возможность сдерживать агрессоров, передает ВВС.

Шольц заявил, что любой пересмотр положения NATO о взаимной обороне чрезвычайно опасен: «Позвольте мне ясно сказать в связи с недавними событиями, что любой пересмотр гарантий коллективной обороны NATO безответственен, опасен и отвечает только интересам России. Никто не должен играть или торговаться с безопасностью Европы».

Фирма Rheinmetall, которую посетил Олаф Шольц, инвестирует в новый завод более 300 миллионов долларов. Но ее гендиректор заявил, что пройдет десятилетие, прежде чем Европа будет снова готова себя защитить.

Евросоюз до сих пор не достиг своей цели по поставке Украине боеприпасов, необходимых ей для войны с Россией.