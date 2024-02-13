Белорусские «пингвины»: в центре Минска заметили странных птиц 13.02.2024, 9:56

4,122

Что это было?

В центре Минска у одной из станций метро прохожие заметили необычных для городских пейзажей птиц. Там, где обычно можно наблюдать вездесущих голубей или воробьев, на газоне у заснеженных кустарников сбились в стайку округлые птахи — коричневые с рябым вкраплением и рыжеватыми боками.

Зрители, шутя, выдвигали самые невероятные предположения, называя снятых на видео пернатых попугаями, киви, перепелками, «родителями» воробьев или голубей и даже «белорусскими пингвинами».

«Рябчики прилетели…Ананасы и шампанское за вами», — написала одна из зрительниц.

Впрочем, многие комментаторы рассекретили «пернатый патруль», опознав в них серую куропатку.

«На зиму многие из них перебираются с полей в города и деревни», — объяснил один из зрителей, а другой с грустью добавил, что куропатки «раньше на опушках лесных жили, а теперь негде».

Куропатки — род птиц из подсемейства фазанов, являются объектом спортивной и промысловой охоты. Птицы — оседлые и, как правило, живут в открытой местности. Питаются разнообразными семенами и мелкими насекомыми. Гнёзда устраивают на земле в виде выстланных углублений, расположенных в укромных местах.

Между тем, в комментариях люди рассказали, что замечали таких же птиц и в других локациях Минска, а также в других белорусских городах.

«У нас на ледовом в Бобруйске такие же куропаточки бегают», — поделился один из зрителей.