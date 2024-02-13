Украинская разведка подсказала Маску где оккупанты закупают Starlink 5 13.02.2024, 10:43

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Опубликован перехват.

Российские оккупанты закупают Starlink в арабских странах. А стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах», - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из захватчиков, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 2 тысячи долларов, - ред.).