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Украинская разведка подсказала Маску где оккупанты закупают Starlink

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  • 13.02.2024, 10:43
  • 9,880
Украинская разведка подсказала Маску где оккупанты закупают Starlink

Опубликован перехват.

Российские оккупанты закупают Starlink в арабских странах. А стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах», - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из захватчиков, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 2 тысячи долларов, - ред.).

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