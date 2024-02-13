«Родители говорили, что буду сидеть у них на шее, а теперь могу обновить им машину» 1 13.02.2024, 10:43

3,414

Как белоруска открыла бизнес в 22 года.

Анастасии 24 года, и у нее свое брендинговое агентство. Родилась и выросла девушка в агрогородке в Могилевской области, и ей, кажется, пришлось слишком рано повзрослеть — еще со школьной скамьи она понимала, что грызет гранит науки ради себя будущей. Она поставила перед собой цель и уверенно шла к ней сквозь годы и города. Onliner рассказал, как девушка из провинции в 22 года открыла собственный бизнес без богатых родителей и мужа.

— Началось все еще в школьные годы, когда мне нравилось смотреть рекламу по телевизору даже больше, чем передачи или кино, — начинает девушка.

Ее детство прошло в маленьком городке в Могилевской области. Затем Анастасия переехала на другой конец страны — в Лиду к бабушке и дедушке, поступила там в лицей. Итог — золотая медаль и победа на республиканской олимпиаде, которая гарантировала бесплатную учебу в вузе.

— Я не была какой-то там заучкой, у меня была куча друзей, с которыми мы гуляли. Из хобби — рисование. Раз в два месяца ездила домой. Порой чувствовала одиночество, но у меня была четкая цель: я делаю это для того, чтобы жизнь сложилась хорошо. Это и подбадривало. От потери друзей сильно не страдала: были же интернет, соцсети, да и в гости можно съездить.

Выиграв олимпиаду, Анастасия поступает в БГУ без экзаменов на бюджет. Другого варианта и быть не могло, лишних денег на оплату учебы в семье не было.

— Моя подготовка была настолько тщательной, что в течение нескольких месяцев мой диван служил временным хранилищем для материалов, которые я изучала дополнительно к учебнику. Потом состоялся разговор с родителями, когда я сообщила им о своем намерении поступить на специальность «Пиар и реклама». Они высказали свои опасения: мол, денег не заработаешь, будешь на нашей шее сидеть. Но поскольку я уже тогда жила отдельно, мне не пришлось уделять этим словам особого внимания. Для меня это, наоборот, стало своеобразным вызовом.

Еще в школе я осознала, что мир не ограничивается только классическими профессиями, такими как юрист или экономист.

В университете Анастасия выбрала те предметы, которые ей нравились, а остальные закрывала как могла. Все силы она бросила на получение опыта — стажировки, практики. Хотелось посмотреть, что это за работа такая. Делала это девушка с первого курса: оформляла соцсети и делала дизайн на заказ. На втором курсе трудилась креатором, с третьего — плотный наем все в той же сфере.

— Мне никогда не нравилось в найме то, что кто-то решает за тебя, что выпускать, а что нет. В 2022 году я решила полностью уходить работать на себя. Нельзя сказать, что я ушла в никуда, потому что год развивала свой Instagram. По сути, у меня был план, я знала свою аудиторию, как запускать рекламу, и все. Уволилась, написала об этом пост, а спустя день у меня уже было четыре-пять клиентов на следующий месяц.

Первое время света белого не видишь. Для меня было нормой сесть за проект в одиннадцать утра и закончить его в два ночи, чтобы быстрее отдать заказчику. Месяца два-три — и ты выгораешь. Работаешь ты один, не с кем разделить ответственность. Вроде и близким рассказываешь, но этого не хватает.

Была заначка на четыре месяца и добротный Instagram. Этого и хватило

Первым делом Анастасия занялась открытием ИП. Регистрировалась в Молодечно, там же живет по сей день, большие города невзлюбила. У нее была денежная подушка безопасности на три-четыре месяца беззаботной жизни. За это время нужно было заявить о себе и набрать первых заказов. Вложения в этом деле минимальны: работать можно из дома, а из инструментов нужен только ноутбук.

— Основные расходы — это реклама, таргет. Но и их практически нет. Первые заказы пошли из Instagram. Уровень клиентов — средний и малый бизнес. Например, я работала с реселлером Apple в России, делала брендинг для кондитерской в Дубае, соцсети для турагентств. Есть крупные клиенты из Беларуси, но раскрывать их названия я не могу.

Тяжело работать с людьми старше меня по возрасту: им нужно доказывать свою экспертность. Большинство клиентов приходят из соцсетей — там они успевают прогреться, познакомиться со мной, узнать о моих проектах и подходе, который отличается от многих специалистов на рынке. Не обошлось без ошибок. На старте, бывало, работала без договора и вообще ничего не получала. Потом стала просить предоплату в 50%, но и это не помогло, вторую часть после отправки исходников никто не высылал. Наверное, была очень доверчивой. Один клиент уверял, что деньги будут, с ним вот-вот рассчитаются, нужно подождать. Так продолжалось долго, у меня даже возникло желание пожаловаться в налоговую. Потеряла я тогда не очень-то и много — $200 в эквиваленте. Зато извлекла урок, после которого таких случаев больше не происходило.

Цены по меркам Беларуси у Анастасии достаточно высокие. Если раньше она брала за услугу $150 в эквиваленте и оказывала ее на протяжении месяца, то теперь просит в десять раз больше.

— Рост должен происходить постепенно. Если клиент отвалится после озвучивания цены, значит, придет другой. По этому поводу я не переживаю, сейчас у меня есть очередь из заказов на месяцы вперед. Важно понять, что клиентов в мире море, и таргет открывает безграничные возможности (если у вас есть бюджет на продвижение).

Часто срабатывает ретроспектива, когда смотришь на год назад и думаешь: «Ого, я сейчас зарабатываю в пять раз больше, чем раньше!» Сама сумма в моменте не впечатляет, так как зарабатываются эти деньги большим трудом и на протяжении нескольких месяцев. Конечно, радуют счета, когда ты смотришь на выписку, а там цифры, о которых ты раньше мог только мечтать, или тебе в один день сваливается трехмесячная папина зарплата, а это только предоплата за твой проект. Но я больше сфокусирована на проекте, чем на суммах. Часть денег откладываю, чтобы у агентства была подушка на несколько месяцев, другую отправляю обратно в оборот, то есть на рекламу своих услуг.

В начале процесса поиска клиентов Анастасия активно привлекает трафик на свои страницы в соцсетях и запускает таргет. После этого идут телефонные разговоры, где с заказчиком откровенно обсуждаются проблемы. На следующем этапе предлагаются пути решения, подкрепленные визуалом в виде презентаций.

— Кто-то скажет, что у нас все печально в плане рекламы, но такого нет. Клиентов хватает: это и крупные бренды, и малый бизнес. Сейчас трудно найти хорошего специалиста: люди оканчивают курсы по маркетингу, умеют себя продавать, а вот сделать толковый продукт еще не могут. Потому ниши свободны, вопрос только в том, сколько у вас сил, возможностей и амбиций.

Из запоминающихся работ я делала брендинг проекту Padarojniki. Его основали две подруги: Маша и Полина, которые организуют трипы с лета 2022 года. И, что самое интересное, живут они тоже в Молодечно.

Про выгорание, планы и мужа-подчиненного

— Я считаю, что достаточно один раз хорошенько выгореть, и больше перерабатывать вы не будете. Все же стоит пересмотреть приоритеты и понять, что вы свой главный актив в этой жизни и ваша главная задача — поддерживать этот актив в хорошем состоянии. Сейчас я всегда стараюсь заранее ставить в расписание на неделю несколько тренировок. Предпочитаю идти туда пешком — так я отдыхаю от работы за компьютером. И обязательно несколько развлечений — встреч с друзьями или поход в кино.

Значительную часть времени Анастасия отводит планированию своей жизни.

— С каждым клиентом, который приходит к нам на брендинг, мы строим планы на пять лет. И как бы дико это ни казалось в нынешнее время, если вы действительно хотите построить успешный бренд, он должен быть системным и каждое ваше действие должно служить одной цели, которую вы определили не на прошлой неделе, а в самом начале.

Точно так же я отношусь и к своей жизни. Уже пять лет я перед своим днем рождения сажусь анализировать прошедший год, писать идеальную картину на следующий и проверять на актуальность план на пять лет. В повседневной жизни задачи в планере могут переноситься и сдвигаться сколько угодно, но мне важно иметь перед глазами большие цели, понимать, ради чего это все, чтобы не сбиваться с пути.

Мне лично нравится жить в небольших городах, таких как Молодечно. Сейчас везде есть интернет, и использовать отговорку, что ты живешь в маленьком городе и из-за этого не можешь заработать, — так не бывает. Просто многие люди живут в рамках и не хотят их раздвигать.

— Какие области жизни тебе приходится постоянно развивать, чтобы достигать новых высот?

— В принципе, реклама и маркетинг — это сфера, где остановился — сошел с дистанции. У меня глобальная профдеформация: например, я не могу просто посмотреть TikTok, как обычные люди, мой мозг анализирует каждое видео на предмет того, в какой проект подошло бы что-то подобное. Ну и сейчас, когда я уже больше предприниматель, чем исполнитель, чувствую себя снова как студент-первокурсник. Приходится прокачивать совсем другие навыки: делегирование, управление, финансы.

С нынешним мужем Настя познакомилась во время учебы. Он у нее магистр археологии, но, как только ребята сошлись, тоже окунулся в маркетинг.

— Мне очень повезло с мужем, он меня всегда поддерживает. Я ни разу не слышала, что мои идеи глупые или что лучше бы мне чего-то не делать. Думаю, очень важно найти своего человека. Работаем мы вместе — у меня пост креативного директора, а он скорее менеджер. Не ругаемся.

Сейчас я довольна собой, могу помочь родителям обновить машину, я полностью самостоятельна, у меня есть накопления и огромные планы.

— Какой совет вы бы дали тем, кто тоже думает открывать свое дело?

— Вопрос только в том, как ты выстроишь систему, сколько у тебя будет сил, времени и всего остального. Главный совет — не думать, а делать. Сначала сделали, а потом будете бояться. Потому что страх сковывает, чем больше размышляешь, тем меньше шансов, что ты что-то сделаешь.