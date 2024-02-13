В России начали массово выходить из строя иностранные серверы и системы хранения данных 13.02.2024, 12:17

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Что случилось?

Санкции за войну в Украине начинают все сильнее сказываться на технологическом «суверенитете» России, которого требуют добиться власти.

В 2023 году спрос со стороны российских компаний на ремонт жестких дисков, ленточных приводов, контроллеров, материнских и других компонентов зарубежной вычислительной техники вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом, рассказал «Коммерсанту» управляющий партнер «Мобиус Технологии» Михаил Сизов.

«В прошлом году 80% заявок на ремонт у нас пришлось на второе полугодие. Планируем развивать это направление, расширяя перечень компонентов, которые можем восстанавливать», — отметил он, подчеркнув, что новых запчастей на российском рынке либо нет, либо они продаются по завышенной цене. При этом Сизов допускает, что к концу 2024 года рынок услуг по ремонту вычислительной техники для корпоративного сектора будет исчисляться «миллиардами рублей».

В компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) подтверждают рост спроса корпоративного сектора на ремонт вычислительной техники. По словам директора компании Максима Копосова, наиболее часто бизнесу требуется отремонтировать материнские платы, контроллеры и блоки питания техники от Mellanox, Supermicro, HPE и др.

Компании обращаются за ремонтом еще и потому, что вендоры не предоставляют гарантии на территории России. «У поставщиков встает выбор — либо оплачивать дополнительные НДС и перевозку оборудования в другие страны, где есть официальная поддержка от вендора, либо самостоятельно проводить ремонт внутри страны», — пояснил Копосов.

В то же время участники рынка отмечают, что в России нет в наличии запчастей для серверов систем хранения данных и другой техники от вендоров, которые следят за поставками своей продукции в Россию. Например, это касается американской Nvidia.

Спрос на ремонт связан скорее не с отсутствием запчастей, а с их высокой стоимостью: ремонт обходится дешевле, чем полная замена, говорит руководитель отдела энтерпрайз-решений Treolan Александра Мухортова.

В «Fplus Сервис», напротив, считают, что в России есть проблемы с доступностью компонентов того оборудования, которое поставлялось до введения санкций. «Есть оборудование уровня энтерпрайз, выпускаемое и поставляемое в единичных экземплярах, его путь отслеживается с момента получения заказа на производство, к нему запчастей действительно нет и компоненты отремонтировать невозможно», — отметили в компании.

После начала войны и введения санкций российские заказчики стараются сразу покупать не только сами системы хранения данных и серверные платформы, но и дополнительно запчасти (блоки питания, контроллеры и др.), чтобы создать запас компонентов для ремонта, говорит основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. По его словам, компании не откажутся от иностранной техники, поскольку к ним привязано программное обеспечение, которому они продолжают доверять хранение и обработку критических данных.