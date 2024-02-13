Телепузик Соловьев раскрыл все карты ФСБ

Телепузик Соловьев раскрыл все карты ФСБ4
- Александр Невзоров
- 13.02.2024, 12:21
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Момент истины.
Ох уж эти «моменты истины». Вечно они вылезают и портят либеральную эйфорию.
Телепузик Соловьев зачем-то взял и раскрыл все фсбшные карты.
Действительно, списки «неблагонадежных» со всеми паспортными данными было бы трудно собрать обычным «оперативно-розыскным» методом. Теперь чекисты могут начать «жировку». Все потенциальные диссиденты самозаявились.
Пугаться особо не следует. Даже в России - подпись за кандидата, пока не повод для возбуждения уголовного дела.
Не повод… но причина взять гражданина «на контроль» и пошарить в его связях, соцсетях и делишках.
Пора бы понять, что в РФ любые «выборы», с любого конца - штука ядовитая и пакостная, с которой не следует соприкасаться и «дышать одним воздухом».
Все равно все решится совершенно иным способом.
Александр Невзоров, «Телеграм»