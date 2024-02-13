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Телепузик Соловьев раскрыл все карты ФСБ

4
  • Александр Невзоров
  • 13.02.2024, 12:21
  • 9,160
Телепузик Соловьев раскрыл все карты ФСБ
Александр Невзоров

Момент истины.

Ох уж эти «моменты истины». Вечно они вылезают и портят либеральную эйфорию.

Телепузик Соловьев зачем-то взял и раскрыл все фсбшные карты.

Действительно, списки «неблагонадежных» со всеми паспортными данными было бы трудно собрать обычным «оперативно-розыскным» методом. Теперь чекисты могут начать «жировку». Все потенциальные диссиденты самозаявились.

Пугаться особо не следует. Даже в России - подпись за кандидата, пока не повод для возбуждения уголовного дела.

Не повод… но причина взять гражданина «на контроль» и пошарить в его связях, соцсетях и делишках.

Пора бы понять, что в РФ любые «выборы», с любого конца - штука ядовитая и пакостная, с которой не следует соприкасаться и «дышать одним воздухом».

Все равно все решится совершенно иным способом.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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