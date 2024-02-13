«Пьяные пассажиры по выходным — это классика» 2 13.02.2024, 12:39

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Белоруска — о работе в такси в Польше, заработке и угрозах безопасности.

В Беларуси Анастасия работала бухгалтером и возглавляла отдел по минеральным удобрениям, а потом занималась продвижением брендов в соцсетях. В эмиграции ей пришлось частично поменять сферу деятельности: она начала таксовать. MOST поговорил с девушкой о заработках и расходах, рисках для безопасности и условиях работы.

Последние пять месяцев 26-летняя Анастасия работает водителям такси. В Беларуси она тоже водила машину, но желания зарабатывать на этом не было. В эмиграции, по словам девушки, у неё появилось много свободного времени, поэтому решила не тратить его зря, а попробовать себя в новой роли.

Как стать таксисткой

— Мой стаж вождения — восемь лет, по этому требованию я проходила без вопросов. Для трудоустройства необходимо иметь посредника, потому что работать напрямую с агрегаторами, например Freenow или Bolt, нельзя. К счастью, в Белостоке их много и найти можно без особого труда, — объясняет девушка.

Трудоустройство заняло немало времени. Для работы в такси нужно легально находиться в Польше и пройти две медкомиссии.

Сначала Анастасия прошла психотерапевта. Там нужно было сдать письменный тест и выполнить действия с картинками и источниками освещения — по тому, как человек реагирует на смену яркого света на тусклый, врач проверяет реакцию. Вся проверка заняла около двух с половиной часов.

После этого человек идёт к семейному врачу — там проверяют зрение, слух и другие показатели здоровья. Если обе медкомиссии пройдены успешно, претенденту выдают справку о том, что он годен к работе в такси.

Потом с медицинскими документами нужно прийти в суд — в Белостоке Анастасия относила документы в Sąd Okręgowy, — чтобы получить справку о несудимости.

— Правда, если у вас белорусское водительское удостоверение, то с ним можно ездить только 185 дней непрерывного пребывания в Польше, потом его нужно поменять на польское. А пока ездишь по белорусскому, нужно сделать его присяжный перевод на польский язык, — добавляет Анастасия.

Когда вопросы с документами решены, можно обратиться в компанию-посредника, чтобы официально трудоустроиться и подписать договор.

— Меня зарегистрировали как водителя такси и выдали соответствующую лицензию. Затем я верифицировалась в агрегаторе Bolt, подала документы и в течение дня ждала, когда придёт подтверждение. Компания-посредник предлагает водителям машины в аренду. Но, насколько мне известно, она требует от водителей полную занятость, а у меня это только подработка. По этой причине я нашла другую компанию, с которой работаю по договору аренды. Так не запрещено делать — главное, чтобы автомобиль был зарегистрирован, не был старше 20 лет и имел лицензию для работы в такси.

«Девушкам в такси намного лучше работать, чем мужчинам»

Анастасия признаётся, что за пять месяцев работы ни разу не сталкивалась с пренебрежительным отношением к женщине за рулём: ни от пассажиров, ни от коллег ей не приходилось слышать сексистских шуток или нелестных комментариев. Скорее, наоборот — часто слышит слова восхищения, а пассажиры оставляют положительные отзывы. Она показывает один: «Ой, спасибо за поездку, так быстро доехали. Приятная атмосфера. Сразу видно, что машина девушки — всё чисто, аккуратно и вкусно пахнет».

Не было и ситуаций, когда Анастасия почувствовала бы угрозу безопасности.

— Во-первых, в приложении Bolt есть функция Women for women (позволяет женщинам-водителям получать заказы только от женщин. — Прим. MOST). Во-вторых, насколько мне известно, в Белостоке в целом нет проблем с безопасностью водителей такси. Мне кажется, риски возрастают в более крупных городах.

Анастасия заметила, что поляки очень разговорчивы:

— Им всегда интересно, почему я работаю в такси, и они очень щедры на комплименты. Всегда говорят, мол, молодец, что работаешь, зарабатываешь, не боишься такой работы. На самом деле девушкам в такси, мне кажется, намного лучше работать, чем мужчинам, потому что пассажиры намного лояльнее и всегда оставляют чаевые. Не могу сказать, что я всем советую идти работать в такси, но считаю, что это не самый плохой вариант работы или подработки именно для девушек.

Среди плюсов Анастасия выделяет постоянную языковую практику.

— До работы в такси у меня хватало знаний для поддержания беседы, но спустя пять месяцев работы словарный запас стал намного разнообразнее и богаче. Если бы я совсем не знала язык, то, наверное, было бы намного сложнее — часто случается, что навигатор показывает неправильную дорогу или я не знаю, с какой стороны лучше подъехать. Приходится звонить пассажирам. Как это сделает водитель без знания польского?

«В месяц можно выйти на чистый доход в 6 тыс. злотых»

На подработку в такси Анастасия тратит примерно 3-4 часа в некоторые будние дни и все выходные — по 10 часов в день.

Условия сотрудничества Анастасию устраивают. Агрегатор забирает примерно 23% выручки и ещё 18% нужно отдавать компании-партнёру, с помощью которого девушка смогла трудоустроиться. К этим расходам нужно добавить ещё стоимость аренды автомобиля, но, по словам девушки, она небольшая, если сравнивать с ценами на рынке.

— В среднем цена аренды варьируются от 400 до 900 злотых в неделю. Я плачу 400 злотых за машину 2010 года на механике. Знаю точно, что за Toyota Prius нужно платить 700 злотых в неделю, а в целом, чем круче машина, тем больше за неё нужно платить. Я думаю, что зарабатывать можно очень даже неплохо, если это постоянная работа. С учётом арендованной машины в месяц можно выйти на чистый доход в 6 тыс. злотых.

На выходных больше пьяных пассажиров, но Анастасия говорит о них спокойно.

— Пьяные пассажиры по выходным — это классика. Заметила такую закономерность, что пьяные мужчины просто вырубаются в машине, и их потом нужно будить. К счастью, никто из них никогда не обзывал и не оскорблял меня. А пьяных девушек, как правило, тошнит, но я всегда им говорю, что могу остановиться, если станет плохо. Чаще всего это происходит ночью в выходные дни, когда дороги пустые. Поэтому мне не составляет труда остановиться на аварийке в любом месте, чтобы девушка вышла из машины и сделала, скажем так, всё, что ей необходимо. Рада, что пока что мне никто не пачкал машину, и надеюсь, этого и не произойдёт.