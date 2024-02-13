Врач рассказала, молоко с какой жирностью полезнее 7 13.02.2024, 12:51

4,342

Из него лучше усваиваются питательные вещества.

Жирное молоко полезнее для микрофлоры кишечника, но при высоком сердечно-сосудистом риске или лечебной диете лучше выбрать менее жирный вариант. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина.

Чем жирнее молоко, тем полезнее оно для микрофлоры кишечника, отметила Паршина. Поэтому можно выбирать молоко со средним (2,6–3,5%) и высоким (более 3,5%) процентом жирности. Кроме того, из более жирного молока лучше усваиваются питательные вещества. Например, жирорастворимые витамины групп А, D, Е, К2, омега-3 и омега-6. Также в нем есть витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и многие другие. Все они способствуют здоровью, особенно костей, иммунитета, нервной системы и зрения.

Однако в более жирном молоке содержится больше холестерина, что потенциально может навредить сердечно-сосудистой системе. Если есть опасения, лучше проконсультироваться с врачом. В этом случае заменой может стать молоко с минимальным процентом жирности. Также оно полезно тем, кто сидит на диете, требующей ограничивать жирность продуктов.