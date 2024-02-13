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Bloomberg: «Тайный флот» Путина больше не может загружать нефть

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  • 13.02.2024, 13:06
  • 4,086
Bloomberg: «Тайный флот» Путина больше не может загружать нефть

Санкции действуют.

Большая часть огромного флота танкеров, которые Россия использует для доставки своей нефти, останавливается под давлением санкций США.

Это свидетельствует о том, что более жесткие меры западных регуляторов могут начинать оказывать ощутимое влияние на Москву, сообщает агентство Bloomberg.

Из 50 танкеров, на которые наложили санкции с 10 октября, 21 не загружали груз, согласно данным Bloomberg.

«18 судов загрузили груз. Из них девять были шаттлами, а остальные девять собирали грузы в обычном режиме после того, как были добавлены в список... Остается 31 судно. Из них семь даже до санкций простаивали, а три, возможно, вскоре загрузятся. Остается 21, который не загружал груз после наложения санкций», – пишет агентство.

По данным Международного энергетического агентства, это привело к резкому росту стоимости фрахта и снижению цен на российскую нефть.

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