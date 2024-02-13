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Супербоул стал самой популярной трансляцией со времен высадки на Луну

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  • 13.02.2024, 20:17
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Супербоул стал самой популярной трансляцией со времен высадки на Луну

Средняя аудитория составила 123,4 млн зрителей.

Супербоул 2024 года, финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), стал самым просматриваемым событием в истории американского телевидения со времен высадки «Аполлона-11» на Луну. Об этом сообщает Forbes.

Матч, в котором «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22, состоялся 11 февраля в Парадайсе (штат Невада).

Средняя аудитория матча на CBS, Paramount+ и Nickelodeon составила 123,4 млн зрителей. Прошлогодний Супербоул посмотрели 115,1 млн человек.

В истории американского телевидения только высадка «Аполлона-11» на Луну в 1969 году собрала больше зрителей — более 150 млн.

При этом сам холдинг Paramount Press Express назвал Супербоул 2024 года самой просматриваемой телепередачей в истории американского телевидения.

В перерыве Супербоула выступил восьмикратный обладатель премии Grammy Ашер (Usher), для которого это уже второе появление на финале NFL — в 2011 году он принимал участие в шоу Black Eyed Peas.

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